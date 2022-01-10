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Общество

Роспотребнадзор рассказал о новых правилах карантина в школах и детсадах Нижегородской области

07 февраля 2022 10:58  [178] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах Нижегородской области вступили в силу с 6 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно новым рекомендациям главного санитарного врача РФ, основанием для отправления учащихся на дистанционное обучение будет наличие 20% и более заболевших в классе детей. Данные рекомендации касаются и групп в детских садах.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что изменения в карантинных правилах связаны с особенностями штамма "омикрон".  Ранее для вывода на дистанционное обучение группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка. 

Также в ведомстве уточнили, что с 7 февраля ученики, находящиеся на дистанте из-за контактов с заболевшими коронавирусом, могут вернуться к очным занятиям.

Ранее сообщалось, что более 100 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области.

Напомним, что 5 февраля было зарегистрировано 4124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 271 313 человек.

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Теги:
Карантин Коронавирус Школы
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