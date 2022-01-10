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Общество

Более 50 организаций оштрафовали за нарушение антиковидных правил в Нижегородской области на прошлой неделе

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На прошлой рабочей неделе - с 31 января по 4 февраля - районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 180 дел об административных нарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". Об этом рассказали в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

Напомним, ст 6.3 КоАП - это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а ст. 20.6.1 - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Нарушение ст 20.6.1 КоАП РФ влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

В результате судебными инстанциями административные штрафы были назначены 52 организациям и физическим лицам. Кроме того, было вынесено 102 предупреждения.

Напомним, на днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, вернулся запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых, а также ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку.

Ранее сообщалось, что вход в нижегородские торговые центры доступен исключительно по цифровым QR-кодам.

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Теги:
Коронавирус Суды Штраф
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