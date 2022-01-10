Интернет-проект "Лес будущего" для школьников стартовал в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал региональный интернет-проект "Лес будущего". Его цель - сформировать лесоэкологическую культуру через изучение родной природы, а также научить школьников на практике заниматься природоохранной деятельностью. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Организатором проекта, в котором особое внимание уделяется традициям, связанным с взаимоотношениями человека и природы, выступили школьное лесничество "Друзья леса" и Центр защиты леса Нижегородской области.

Напомним, "Друзья леса" из школы №58 Арзамаса завоевали титул "Лучшее школьное лесничество" в областном конкурсе. Более того, по итогам Всероссийского заочного конкурса "Лучшее школьное лесничество" в 2021 году ребята стали одними из лучших в стране.

К участию в интернет-проекте "Лес будущего" приглашаются по одной команде из 4-5 человек от школьных лесничеств Нижегородской области в двух возрастных группах (7-9 классы и 10-11 классы).

Регистрация участников – до 7 апреля 2022 года. Информация о ходе и результатах размещается на сайте проекта. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Вступить в ряды юных лесников может каждый школьник. В регионе создано 43 школьных лесничества, в которые вступили более 800 ребят.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятёрку лучших регионов России по результатам акции "Сохраним лес".