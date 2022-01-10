Новые терминалы самообслуживания появятся в нижегородском метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые терминалы самообслуживания появятся в нижегородском метро. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, МП "Нижегородское метро" планирует взять в аренду устройства самообслуживания на сумму в 25,2 млн рублей.

Отмечается, что с помощью новых терминалов можно будет купить разовый билет, пополнить и активировать транспортную карту, а также проверить ее баланс.

Ранее сообщалось, что услугами нижегородского метро в 2021 году воспользовались более 19 млн пассажиров.

Также напомним, что в марте 2022 года проект подготовки территории строительства двух новых станций метро будет направлен на экспертизу. В него входит три стартовых котлована: на улице Горького и на площадях Свободы и Сенной. Поскольку автостанция "Сенная" попадает в зону строительного котлована, её снесут.