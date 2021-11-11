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Общество

Услугами нижегородского метро в 2021 году уже воспользовались 19 млн пассажиров

19 ноября 2021 12:41  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Услугами нижегородского метро за девять месяцев 2021 года воспользовались 19 млн пассажиров. Об этом сообщил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйств 19 ноября.

Он отметил, что в среднем до пандемии коронавируса предприятие обслуживало 30 млн пассажиров в год. В 2020 году эта цифра составила 20,5 млн пассажиров.

Олег Яушев напомнил, что в Нижнем Новгороде планируется построить новые станции метро "Оперный театр", "Сенная", "Варя", "Сормово" с помощью механизма инфраструктурных кредитов. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области рассчитывает на увеличение пассажиропотока в нижегородском метро в 2,5 раза после их ввода. 

"Если четыре станции будут построены, на 50% поток пассажиров должен возрасти", - сказал Олег Яушев.

Кроме того, планируемая реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации также предусматривает увеличение пассажиропотока нижегородского метрополитена. Если сейчас метро обслуживает 12-14% общего пассажиропотока городского транспорта, после модернизации системы на него ляжет нагрузка в 30%. 

При этом, по словам руководителя МП "Нижегородское метро", на предприятии наблюдается нехватка кадров. В частности, не хватает дежурных по станциям и работников служб транспортной безопасности.

"Пытаемся сейчас вместе с администрацией Нижнего Новгорода вывести зарплаты работников предприятия на нормальный уровень", - рассказал Олег Яушев.

Он обратил внимание, что уже сегодня на предприятии действует программа для молодых специалистов - работники со средним образованием в первые 3-5 лет получает 30% доплату к заработной плате, с высшим - 50%.

Также МП "Нижегородское метро" обучает новые кадры в собственно учебном центре. Новые специалисты приходят на предприятие после Нижегородского железнодорожного техникума. В следующем году новое направление также планируется открыть на базе НГТУ им. Алексеева.

В целом, директор предприятия выразил уверенность, что до момента увеличения пассажиропотока необходимый штат будет укомплектован.

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Теги:
Городская дума Метро
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