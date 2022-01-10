Горячая телефонная линия по вопросам захоронений пройдёт 8 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячую телефонную линию на тему "Порядок получения разрешения на захоронение" проведут специалисты департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, они проконсультируют по особенностям процедуры, а также ответят на все сопутствующие вопросы по данной теме.

Звонки будут приниматься 8 февраля с 9:00 до 15:00 по телефону: 430-08-07 (с 12:00 до 12:48 - перерыв).

Ранее сообщалось, что новые места для захоронений создаются на существующих нижегородских погостах, в частности, на кладбищах "Березовая роща", "Ново-Сормовском", "Новопокровском".

Напомним, новые муниципальные кладбища могут организовать рядом с Нижним Новгородом.