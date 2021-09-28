Новые места для захоронений создаются на нижегородских кладбищах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые места для захоронений создаются на нижегородских кладбищах. Об этом сообщает "Время Н" со ссылкой на МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода".

В управлении пояснили, что открытие новых кладбищ на территории Нижнего Новгорода в ближайшие годы не планируется.

При этом новые места для захоронений выделяются на уже существующих кладбищах.

Например, уже определена площадь территории, подходящей для захоронений на кладбище "Березовая роща". Готовится проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, чтобы провести аналогичную работу по кладбищу в д. Комарово.

Также на участке площадью 11,4 гектара "Ново-Сормовского" кладбища в этом году была произведена планировка участка. Территория была освобождена от деревьев и пней. Ранее сообщалось, что введение этого участка позволит в дальнейшем осуществить порядка 22 тысяч захоронений.

Кроме того, к кладбищу "Новопокровское" в Советском районе весной присоединили два земельных участка площадью 1159 кв. м и 316 кв. м. На них находятся ранее произведенные захоронения, но участки не находились в границах кладбища. Сейчас ведется работа по оформлению еще одного участка.

Напомним, что в Автозаводском районе должно появиться новое кладбище - "Новое Стригинское" (II очередь) площадью 19,2 гектара. Проект все еще находится на экспертизе.