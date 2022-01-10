Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 7 февраля от коронавируса привились 137 несовершеннолетних.

Напомним, что в конце января в Нижегородскую область поступило 2160 доз детской вакцины от коронавируса "Спутник М".

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии

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Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.