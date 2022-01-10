Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2022 19:19  [3] Инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тыс. рублей
07 февраля 2022 18:55  [41] Горячая линия по обезболиванию работает в Нижегородской области
07 февраля 2022 18:44  [82] Рост вызовов в службу "112" отмечен в Нижегородской области
07 февраля 2022 18:25  [92] Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области
07 февраля 2022 17:40  [128] Расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе
07 февраля 2022 17:16  [124] НГИАМЗ вошел в Ассоциацию этнографических музеев России
07 февраля 2022 17:02  [121] "Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2031 года
07 февраля 2022 16:12  [351] Школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант
07 февраля 2022 15:53  [147] Гонки ездовых собак прошли в Володарском районе
07 февраля 2022 14:49  [214] Горячая телефонная линия по вопросам захоронений пройдёт 8 февраля
Общество

Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области

07 февраля 2022 18:25  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области. 

Согласно информации, по данным на 7 февраля от коронавируса привились 137 несовершеннолетних.

Напомним, что в конце января в Нижегородскую область поступило 2160 доз детской вакцины от коронавируса "Спутник М".

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии

СПРАВКА:

Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Дети Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2022 10:31  [2453] Детская вакцина от коронавируса "Спутник М" поступила в Нижегородскую область
18 января 2022 11:03  [740] Почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph