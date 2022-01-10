Горячая линия по обезболиванию работает в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская горячая линия по обезболиванию работает в Нижегородской области. Об этом напомнил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

Он рассказал, что на горячую линию могут обратиться нижегородцы с хроническими заболеваниями, которых беспокоит болевой синдром, а предпринимаемые действия по обезболиванию, в том числе с помощью медицинских работников, не приносят полноценного эффекта. Кроме того, позвонить на горячую линию могут и близкие таких пациентов.

Телефон горячей линии: 8 (831) 435-32-12.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как нужно действовать, если вам или кому-то из близких нужна помощь в подборе или замене обезболивающего лекарственного препарата.

В таком случае нужно обратиться к участковому врачу поликлиники, который организует консультацию с закреплённой межрайонной выездной службой или подключит к решению вопроса специалиста паллиативной службы.

В Нижегородской области действуют 20 выездных бригад и 36 кабинетов паллиативных амбулаторных подразделений.

Специалисты по шкале боли осуществляют подбор схемы и дозировки обезболивания с контролем со стороны медработника. Так, добавил министр здравоохранения, в случае невозможности амбулаторного подбора схемы, пациент госпитализируется на койку паллиативного профиля.