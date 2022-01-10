Больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, с сегодняшнего дня пациенты с коронавирусной инфекцией могут выйти из изоляции без контрольного ПЦР тестирования. Для закрытия больничного необходимо отсутствие симптомов ОРВИ и температуры, а также нахождение на карантине не менее 7 дней.

Ранее сообщалось, что 4337 заболевших коронавирусом было зарегистрировано в Нижегородской области 5 февраля.

Также напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.