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Больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, с сегодняшнего дня пациенты с коронавирусной инфекцией могут выйти из изоляции без контрольного ПЦР тестирования. Для закрытия больничного необходимо отсутствие симптомов ОРВИ и температуры, а также нахождение на карантине не менее 7 дней.
Ранее сообщалось, что 4337 заболевших коронавирусом было зарегистрировано в Нижегородской области 5 февраля.
Также напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.
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