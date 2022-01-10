Более 4300 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4337 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4124 заболевших коронавирусом в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 275 650 человек.

При этом 233 340 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 695 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 660 человек, в том числе за последние сутки скончались 15 нижегородцев. Еще 304 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 599

2. г.о.г. Арзамас – 4 680 (+29)

3. Арзамасский – 2 670 (+131)

4. Балахнинский – 8 764 (+39)

5. Богородский – 5 095 (+39)

6. Большеболдинский – 1 373 (+2)

7. Большемурашкинский – 940

8. г.о.г. Бор – 12 319 (+1)

9. Бутурлинский – 838 (+83)

10. Вадский – 1 086 (+1)

11. Варнавинский район – 833 (+5)

12. Вачский – 2 350 (+54)

13. Ветлужский – 1 943 (+32)

14. Вознесенский – 1 059

15. Володарский – 4 379 (+1)

16. Воротынский – 1 338

17. Воскресенский – 1 408

18. Выксунский – 5 416 (+1)

19. Гагинский – 1 205 (+1)

20. Городецкий – 9 096 (+73)

21. Дальнеконстантиновский – 1 440 (+2)

22. Дзержинск – 26 115 (+139)

23. Дивеевский – 1 832

24. Княгининский – 1 092

25. Ковернинский – 1 718

26. Краснобаковский – 1 654 (+30)

27. Краснооктябрьский – 1 308

28. Кстовский – 5 948 (+192)

29. Кулебакский – 5 176 (+92)

30. Лукояновский – 2 389 (+3)

31. Лысковский – 4 270

32. Навашинский – 3 932

33. Павловский – 7 659 (+47)

34. Первомайский – 596

35. Перевозский – 684

36. Пильнинский – 2 356

37. Починковский – 2 226

38. Семеновский – 2 365 (+26)

39. Сергачский – 2 832

40. Сеченовский – 1 592

41. Сокольский – 1 156

42. Сосновский – 2 759 (+60)

43. Спасский – 742

44. Тонкинский – 1 124 (+21)

45. Тоншаевский – 2 108 (+41)

46. Уренский – 3 448 (+37)

47. Чкаловский – 2 083 (+67)

48. Шарангский – 1 241 (+32)

49. Шатковский – 3 735 (+43)

50. Шахунский – 4 634 (+98)

51. Нижний Новгород – 107 002 (+2 915)