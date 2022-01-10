Более 4300 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

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4337 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 4124 заболевших коронавирусом в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 275 650 человек.
При этом 233 340 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 695 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 660 человек, в том числе за последние сутки скончались 15 нижегородцев. Еще 304 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 599
2. г.о.г. Арзамас – 4 680 (+29)
3. Арзамасский – 2 670 (+131)
4. Балахнинский – 8 764 (+39)
5. Богородский – 5 095 (+39)
6. Большеболдинский – 1 373 (+2)
7. Большемурашкинский – 940
8. г.о.г. Бор – 12 319 (+1)
9. Бутурлинский – 838 (+83)
10. Вадский – 1 086 (+1)
11. Варнавинский район – 833 (+5)
12. Вачский – 2 350 (+54)
13. Ветлужский – 1 943 (+32)
14. Вознесенский – 1 059
15. Володарский – 4 379 (+1)
16. Воротынский – 1 338
17. Воскресенский – 1 408
18. Выксунский – 5 416 (+1)
19. Гагинский – 1 205 (+1)
20. Городецкий – 9 096 (+73)
21. Дальнеконстантиновский – 1 440 (+2)
22. Дзержинск – 26 115 (+139)
23. Дивеевский – 1 832
24. Княгининский – 1 092
25. Ковернинский – 1 718
26. Краснобаковский – 1 654 (+30)
27. Краснооктябрьский – 1 308
28. Кстовский – 5 948 (+192)
29. Кулебакский – 5 176 (+92)
30. Лукояновский – 2 389 (+3)
31. Лысковский – 4 270
32. Навашинский – 3 932
33. Павловский – 7 659 (+47)
34. Первомайский – 596
35. Перевозский – 684
36. Пильнинский – 2 356
37. Починковский – 2 226
38. Семеновский – 2 365 (+26)
39. Сергачский – 2 832
40. Сеченовский – 1 592
41. Сокольский – 1 156
42. Сосновский – 2 759 (+60)
43. Спасский – 742
44. Тонкинский – 1 124 (+21)
45. Тоншаевский – 2 108 (+41)
46. Уренский – 3 448 (+37)
47. Чкаловский – 2 083 (+67)
48. Шарангский – 1 241 (+32)
49. Шатковский – 3 735 (+43)
50. Шахунский – 4 634 (+98)
51. Нижний Новгород – 107 002 (+2 915)
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