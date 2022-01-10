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Общество

Более 4300 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

07 февраля 2022 12:42  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4337 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4124 заболевших коронавирусом в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 275 650 человек.

При этом 233 340 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 695 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 660 человек, в том числе за последние сутки скончались 15 нижегородцев. Еще 304 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 599

2.    г.о.г. Арзамас – 4 680 (+29)   

3.    Арзамасский – 2 670 (+131)    

4.    Балахнинский – 8 764 (+39)   

5.    Богородский – 5 095 (+39)

6.    Большеболдинский – 1 373 (+2)

7.    Большемурашкинский – 940  

8.    г.о.г. Бор – 12 319 (+1)

9.    Бутурлинский – 838 (+83)  

10.  Вадский – 1 086 (+1)

11.  Варнавинский район – 833 (+5)

12.  Вачский – 2 350 (+54)

13.  Ветлужский – 1 943 (+32)  

14.  Вознесенский – 1 059    

15.  Володарский – 4 379 (+1)  

16.  Воротынский – 1 338   

17.  Воскресенский – 1 408           

18.  Выксунский – 5 416 (+1)   

19.  Гагинский – 1 205 (+1)        

20.  Городецкий – 9 096 (+73)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 440 (+2)  

22.  Дзержинск – 26 115 (+139)

23.  Дивеевский – 1 832  

24.  Княгининский – 1 092                 

25.  Ковернинский – 1 718                 

26.  Краснобаковский – 1 654 (+30)     

27.  Краснооктябрьский – 1 308      

28.  Кстовский – 5 948 (+192)

29.  Кулебакский – 5 176 (+92)           

30.  Лукояновский – 2 389 (+3)      

31.  Лысковский – 4 270     

32. Навашинский – 3 932

33.  Павловский – 7 659 (+47)

34.  Первомайский – 596       

35.  Перевозский – 684    

36.  Пильнинский – 2 356              

37.  Починковский – 2 226             

38.  Семеновский – 2 365 (+26)   

39.  Сергачский – 2 832      

40.  Сеченовский – 1 592          

41.  Сокольский – 1 156  

42.  Сосновский – 2 759 (+60)  

43.  Спасский – 742  

44.  Тонкинский – 1 124 (+21)     

45.  Тоншаевский – 2 108 (+41)  

46.  Уренский – 3 448 (+37)      

47.  Чкаловский – 2 083 (+67)       

48.  Шарангский – 1 241 (+32)           

49.  Шатковский – 3 735 (+43)    

50.  Шахунский – 4 634 (+98)     

51.  Нижний Новгород – 107 002 (+2 915)

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Теги:
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