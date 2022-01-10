Более 5,2 млн тестов на коронавирус сдали нижегородцы с начала пандемии

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С начала пандемии COVID-19 в Нижегородской области было проведено более 5,2 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора
Согласно предоставленным данным, только за прошлую неделю лаборатории региона провели более 242 тысяч исследований.
В настоящее время тестирование методом ПЦР для Нижегородской области выполняют 33 лаборатории, причём 6 из них - за пределами региона
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все лаборатории обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований.
В том числе,тест на COVID-19 можно сдать в международном аэропорту Нижнего Новгорода по прилёту из зарубежных стран. Напомним, сдача ПЦР-теста с последующим размещением на портале госуслуг являются обязательным.
Ранее сообщалось, что больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста.
Также напомним, что по состоянию на 8 февраля в Нижегородской области лабораторно подтверждено уже 268 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон": данный штамм в 87% случаев выделается при секвенировании (исследовании ДНК вируса). Но в реальности число заболевших данным штаммом выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.
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