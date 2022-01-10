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Более 5,2 млн тестов на коронавирус сдали нижегородцы с начала пандемии

09 февраля 2022 11:45  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала пандемии COVID-19 в Нижегородской области было проведено более 5,2 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора

Согласно предоставленным данным, только за прошлую неделю лаборатории региона провели более 242 тысяч исследований.

В настоящее время тестирование методом ПЦР для Нижегородской области выполняют 33 лаборатории, причём 6 из них - за пределами региона

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все лаборатории обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований.

В том числе,тест на COVID-19 можно сдать в международном аэропорту Нижнего Новгорода по прилёту из зарубежных стран. Напомним, сдача ПЦР-теста с последующим размещением на портале госуслуг являются обязательным.

Ранее сообщалось, что больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста.

Также напомним, что по состоянию на 8 февраля в Нижегородской области лабораторно подтверждено уже 268 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон": данный штамм в 87% случаев выделается при секвенировании (исследовании ДНК вируса). Но в реальности число заболевших данным штаммом выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Роспотребнадзор
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