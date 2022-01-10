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Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
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Общество

Около 270 случаев заражения "омикроном" официально зарегистрировано в Нижегородской области

08 февраля 2022 11:50  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По состоянию на 8 февраля в Нижегородской области лабораторно подтверждено уже 268 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора нижегородской области.

В ведомстве подчеркнули, что при секвенировании (исследовании ДНК вируса) в 87% случаев выделается штамм "омикрон". Поскольку секвенирование проводится выборочно, число заболевших данным штаммом выше.

Секвенирование проб биоматериала, отобранного у лиц с положительными ПЦР-тестами, проводят специалисты Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Академика И. Н. Блохиной и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" (Саратов).

В Роспотребнадзоре отметили, что основная часть заболевших не выезжала за пределы Нижегородской области, а значит вирус активно циркулирует на территории региона.

Все заболевшие находятся в изоляции либо госпитализированы в инфекционные стационары. При этом, заболевание у них протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Напомним, больничный после коронавируса в Нижегородской области теперь можно закрыть без ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса. При этом, вакцинировались уже более 130 детей.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Роспотребнадзор
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