"Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года Общество

Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года. Об этом сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, отвечая на вопросы в Instagram.

Сразу несколько жителей Нижнего Новгорода поинтересовались, когда состоится открытие корпусов образовательного центра "Школа 800".

Министр образования региона рассказала, что в данный момент ведомство ведет работу над открытием всех корпусов новой "Школы 800" в сентябре 2022 года. Также Ольга Петрова добавила, что "все просто и очень сложно одновременно".

Ранее сообщалось, что контрольно-надзорные органы провели проверки в "Школе 800".

Напомним, что образовательный центр "Школа 800" планировалось достроить к ноябрю 2021 года.