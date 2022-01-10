Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах
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"Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года. Об этом сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, отвечая на вопросы в Instagram.
Сразу несколько жителей Нижнего Новгорода поинтересовались, когда состоится открытие корпусов образовательного центра "Школа 800".
Министр образования региона рассказала, что в данный момент ведомство ведет работу над открытием всех корпусов новой "Школы 800" в сентябре 2022 года. Также Ольга Петрова добавила, что "все просто и очень сложно одновременно".
Ранее сообщалось, что контрольно-надзорные органы провели проверки в "Школе 800".
Напомним, что образовательный центр "Школа 800" планировалось достроить к ноябрю 2021 года.
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