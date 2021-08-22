Минстрой РФ объявил сроки окончания строительства "Школы 800" в Нижнем Новгороде

Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах
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Образовательный центр "Школа 800" в Нижнем Новгороде планируется достроить через два месяца - к ноябрю 2021 года. При этом к подрядчику, который допустил срыв сроков строительства, будут применены санкции. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Российской федерации Ирек Файзуллин во время своего рабочего визита в столицу Приволжья.
"Школа 800" не готова, но она будет готова в ноябре. За срыв будем наказывать, обязательно. Если взял контракт и не исполняешь, должен исполнить", - цитирует слова Файзуллина РИА "Новости".
Какие именно меры будут применены к застройщику, министр не уточнил.
Напомним, возведение корпусов крупнейшего в России образовательного центра "Школа 800" началось в Нижнем Новгороде 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея.
В начале июля 2021 года стало известно, что завершение строительства корпусов нового образовательного центра предусмотрено не позднее конца августа 2021 года.
Накануне в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рассказали, что процент готовности объектов составляет: 84% - в Верхних Печерах, 65% - на Автозаводе, 57% - в Сормове. "Информация о технической готовности корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде, ранее представленная застройщиком, была скорректирована с учётом выполнения всех видов работ", - сообщили в ведомстве.
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