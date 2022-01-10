Контрольно-надзорные органы проводят проверки в "Школе 800" Общество

Строительная площадка корпуса Школы 800 в Верхних Печёрах. Июль 2021 года. Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В АНОО "Школа 800" проходили проверочные мероприятия, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, это рабочая ситуация, которая не влияет на работу над проектом.

Более того, добавили в правительстве, при возникновении вопросов у контрольно-надзорных органов руководство АНОО оказывает необходимое содействие.

Напомним, возведение корпусов крупнейшего в России образовательного центра "Школа 800" началось в Нижнем Новгороде 1 июня 2020 года.

В начале июля 2021 года заказчик и инвестор образовательного проекта в Нижнем Новгороде заявил, что завершение строительства корпусов предусмотрено не позднее конца августа 2021 года.

В начале августа у "Школы 800" сменился руководитель: вместо Сергея Злобина, курировавшего проект с момента старта, директором автономной некоммерческой общеобразовательной организации стала Елена Беленко.

Уже в конце августа в Минобре Нижегородской области рассказали, что информация о технической готовности корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде, ранее представленная застройщиком, была скорректирована с учётом выполнения всех видов работ.

Тогда же министр строительства и ЖКХ Российской федерации Ирек Файзуллин во время своего рабочего визита в столицу Приволжья уточнил, что образовательный центр "Школа 800" в Нижнем Новгороде планируется достроить к ноябрю 2021 года. При этом к подрядчику, который допустил срыв сроков строительства, будут применены санкции.

Все три корпуса школы в Нижнем Новгороде и центр дополнительного образования на Бору в настоящее время находятся на стадии достройки.