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Общество

Понтонная переправа Павлово – Тумботино снова открылась в Нижегородской области

30 июня 2021 16:12  [159] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 30 июня вновь начала работать понтонная переправа Павлово – Тумботино, которую демонтировали на время паводка и планового ремонта.

Ежегодно весной её демонтируют на период ледохода и паводка, когда льдины могут повредить понтоны, а высокая вода не позволяет организовать подъезд к переправе. В этом году работу понтонной переправы остановили раньше срока - ещё в конце марта - в связи с ранним ледоходом. Ремонт наплавного моста через Оку в Павловском районе был запланирован с 11 апреля по 30 июня. Транспортное сообщение между Павлово и Тумботино осуществлялось с помощью паромной переправы и пассажирского теплохода "Ом".

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, специалисты своевременно провели плановый осмотр и ремонт понтонов для обеспечения безопасности автомобильной переправы.

Понтонная переправа будет работать до ноября. В правительстве Нижегородской области напомнили, что в период, когда на Оке идёт становление ледового покрова, шуга (смесь снега и льда) может повредить понтоны. Поэтому осенью понтонная переправа демонтируется на 2-3 недели, а жителей перевозит паром.

Ранее сообщалось, что проектирование нового моста запланировано на 2021 год. Потом документацию отправят госэкспертизу, и уже после одобрения начнётся строительство переправы.

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Теги:
Павлово Река Транспорт
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