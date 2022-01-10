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Бизнес

Молокозавод в Нижнем Новгороде реконструируют при господдержке

10 февраля 2022 11:35  [33] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Молокозавод в Нижнем Новгороде реконструируют при господдержке. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, замгубернатора Андрей Саносян посетил АО "Нижегородский молочный завод №1", где ведется реконструкция существующего производства и строительство нового корпуса.

В рабочем визите приняли участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, заместитель председателя комитета областного Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев и генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

По словам Андрея Саносяна, инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса Нижегородской области очень высокая.

"Это мы видим по объему инвестиций в основной капитал, по итогам непростого 2020 года и по предварительным итогам 2021-го. В первую очередь это связано с высоким спросом и усиливающейся конкуренцией между предприятиями. Компании понимают, что если продолжать работать в тех объемах и на том оборудовании, которое есть на сегодняшний день, то со временем они начнут терять рынки", - сказал он.

В настоящее время завершается строительство нового производственного здания, ведется монтаж оборудования. Окончить работы планируется в этом году.
Стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей привлечены в качестве льготного кредита по федеральной программе с областным софинансированием, что позволило получить эффективную ставку в один процент. С выходом завода на полную мощность объем переработки молока увеличится с 35 до 300 тонн в сутки, а ассортимент молочной продукции расширится на 55 позиций. С запуском производства будет создано 92 новых рабочих места.

Напомним, более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году.

Cельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.

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Теги:
заводы Продовольствие
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