Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2022 12:35  [59] Число заболевших коронавирусом за сутки нижегородцев снизилось до 5120
10 февраля 2022 12:26  [67] Только 3 тысячи человек допустят на "Лыжню России" в Новинках
10 февраля 2022 12:04  [133] Более 1,4 млн рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа
10 февраля 2022 11:58  [224] Контракт на строительство IV очереди дублера пр. Гагарина планируется заключить в этом году
10 февраля 2022 11:29  [172] Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 марта
10 февраля 2022 10:55  [160] Правительство рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове
10 февраля 2022 10:22  [361] Около 36 тысяч звонков за сутки поступило на горячую линию по коронавирусу в Нижегородской области
10 февраля 2022 10:10  [138] ЕРКЦ напоминает жителям о дистанционных способах оплаты квитанций
10 февраля 2022 09:47  [187] Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию
10 февраля 2022 09:18  [154] Глеб Никитин: "Российские дипломаты всегда находятся на передовой, защищая национальные интересы"
Общество

Более 1,4 млн рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа

10 февраля 2022 12:04  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородцам, вернувшимся из зарубежных стран и не занёсшим результаты тестов на коронавирус на портале госуслуг, судом назначены штрафы на сумму 1 млн 402,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В частности, было составлено 518 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, размер штрафа по которой составляет до 40 тысяч рублей.

Если же данное бездействие повлечёт причинение вреда здоровью других людей, то правонарушение квалифицируется уже по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

На конец 2021 года были оштрафованы 176 граждан. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, при возвращении с отдыха из-за границы вместе с детьми, ПЦР-тесты в течение трёх календарных дней со дня прибытия в РФ нужно внести на сате госуслуг нужно внести всем участникам поездки, в том силе и несовершеннолетним.

По данным Управления Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2022 года среди вернувшихся из-за рубежа нижегородцев 1318 были инфицированы COVID-19.

Напомним, по данным на 9 февраля, число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки увеличилось до 5744.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 в Нижегородской области было проведено более 5,2 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Коронавирус Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2022 12:12  [1075] Число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки увеличилось до 5744
09 февраля 2022 11:45  [312] Более 5,2 млн тестов на коронавирус сдали нижегородцы с начала пандемии
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph