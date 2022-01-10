Более 1,4 млн рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородцам, вернувшимся из зарубежных стран и не занёсшим результаты тестов на коронавирус на портале госуслуг, судом назначены штрафы на сумму 1 млн 402,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В частности, было составлено 518 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, размер штрафа по которой составляет до 40 тысяч рублей.

Если же данное бездействие повлечёт причинение вреда здоровью других людей, то правонарушение квалифицируется уже по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

На конец 2021 года были оштрафованы 176 граждан. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, при возвращении с отдыха из-за границы вместе с детьми, ПЦР-тесты в течение трёх календарных дней со дня прибытия в РФ нужно внести на сате госуслуг нужно внести всем участникам поездки, в том силе и несовершеннолетним.

По данным Управления Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2022 года среди вернувшихся из-за рубежа нижегородцев 1318 были инфицированы COVID-19.

Напомним, по данным на 9 февраля, число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки увеличилось до 5744.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 в Нижегородской области было проведено более 5,2 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию.