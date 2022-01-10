Число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки увеличилось до 5744

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5744 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 8 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 5250 заболевших коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 286 644 человек.
При этом 235 420 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1501 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 696 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 672 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 626 (+27)
2. г.о.г. Арзамас – 4 820 (+127)
3. Арзамасский – 2 682 (+5)
4. Балахнинский – 8 881 (+84)
5. Богородский – 5 116 (+21)
6. Большеболдинский – 1 389 (+16)
7. Большемурашкинский – 992 (+52)
8. г.о.г. Бор – 12 433 (+113)
9. Бутурлинский – 839 (+1)
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 833
12. Вачский – 2 523 (+147)
13. Ветлужский – 1 954 (+3)
14. Вознесенский – 1 060 (+1)
15. Володарский – 4 489
16. Воротынский – 1 425 (+87)
17. Воскресенский – 1 413 (+5)
18. Выксунский – 5 445 (+29)
19. Гагинский – 1 205
20. Городецкий – 9 401 (+126)
21. Дальнеконстантиновский – 1 616 (+108)
22. Дзержинск – 26 661 (+373)
23. Дивеевский – 1 832
24. Княгининский – 1 092
25. Ковернинский – 1 720 (+2)
26. Краснобаковский – 1 666 (+12)
27. Краснооктябрьский – 1 308
28. Кстовский – 6 064 (+58)
29. Кулебакский – 5 421 (+140)
30. Лукояновский – 2 401 (+12)
31. Лысковский – 4 382 (+112)
32. Навашинский – 3 985 (+53)
33. Павловский – 7 698 (+38)
34. Первомайский – 598 (+2)
35. Перевозский – 685 (+1)
36. Пильнинский – 2 356
37. Починковский – 2 226
38. Семеновский – 2 401 (+19)
39. Сергачский – 2 906 (+70)
40. Сеченовский – 1 592
41. Сокольский – 1 243 (+87)
42. Сосновский – 2 902
43. Спасский – 763 (+20)
44. Тонкинский – 1 130 (+1)
45. Тоншаевский – 2 131 (+10)
46. Уренский – 3 479 (+14)
47. Чкаловский – 2 127 (+38)
48. Шарангский – 1 276 (+8)
49. Шатковский – 3 792 (+57)
50. Шахунский – 4 656 (+8)
51. Нижний Новгород – 114 880 (+3 657)
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