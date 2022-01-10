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Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
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Общество

Число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки увеличилось до 5744

09 февраля 2022 12:12  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

5744 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 8 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 5250 заболевших коронавирусом в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 286 644 человек.

При этом 235 420 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1501 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 696 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 672 человека были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 626 (+27)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 820 (+127)   

3.    Арзамасский – 2 682 (+5)    

4.    Балахнинский – 8 881 (+84)   

5.    Богородский – 5 116 (+21)

6.    Большеболдинский – 1 389 (+16)  

7.    Большемурашкинский – 992 (+52)  

8.    г.о.г. Бор – 12 433 (+113)

9.    Бутурлинский – 839 (+1)   

10.  Вадский – 1 086

11.  Варнавинский район – 833

12.  Вачский – 2 523 (+147)

13.  Ветлужский – 1 954 (+3)  

14.  Вознесенский – 1 060 (+1)  

15.  Володарский – 4 489   

16.  Воротынский – 1 425 (+87)   

17.  Воскресенский – 1 413 (+5)           

18.  Выксунский – 5 445 (+29)    

19.  Гагинский – 1 205         

20.  Городецкий – 9 401 (+126)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 616 (+108)  

22.  Дзержинск – 26 661 (+373)

23.  Дивеевский – 1 832  

24.  Княгининский – 1 092                 

25.  Ковернинский – 1 720 (+2)                 

26.  Краснобаковский – 1 666 (+12)      

27.  Краснооктябрьский – 1 308      

28.  Кстовский – 6 064 (+58)

29.  Кулебакский – 5 421 (+140)           

30.  Лукояновский – 2 401 (+12)      

31.  Лысковский – 4 382 (+112)     

32. Навашинский – 3 985 (+53)

33.  Павловский – 7 698 (+38)

34.  Первомайский – 598 (+2)       

35.  Перевозский – 685 (+1)    

36.  Пильнинский – 2 356              

37.  Починковский – 2 226             

38.  Семеновский – 2 401 (+19)   

39.  Сергачский – 2 906 (+70)      

40.  Сеченовский – 1 592          

41.  Сокольский – 1 243 (+87)  

42.  Сосновский – 2 902   

43.  Спасский – 763 (+20)

44.  Тонкинский – 1 130 (+1)     

45.  Тоншаевский – 2 131 (+10)  

46.  Уренский – 3 479 (+14)      

47.  Чкаловский – 2 127 (+38)       

48.  Шарангский – 1 276 (+8)           

49.  Шатковский – 3 792 (+57)     

50.  Шахунский – 4 656 (+8)     

51.  Нижний Новгород – 114 880 (+3 657)

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Теги:
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