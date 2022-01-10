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Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
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Происшествия

Мужчина упал с крыши во время чистки снега в Канавинском районе

10 февраля 2022 13:14  [42] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина упал с крыши во время чистки снега в Канавинском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, утром 9 февраля с крыши 3-этажного дома на ул. Советской Канавинского района упал 30-летний мужчина, чистивший кровлю крыши от снега.

Пострадавший был госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 216 ч. 1 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю 151 нижегородец получил травмы при падении на льду.

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Теги:
Следственное управление
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