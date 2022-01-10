Более 150 нижегородцев получили травмы при падении на льду за прошлую неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 нижегородцев травмировались в результате падения на льду за прошлую неделю. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Согласно информации, в период с 31 января по 7 февраля 151 человек обратился в медицинские учреждения с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге, среди них 23 человека было госпитализировано. 11 случаев травм приходится на несовершеннолетних.

Также сообщается, что за указанный период в Нижегородской области 7 человек обратились с обморожениями, 2 человека было госпитализировано.

При этом, случаев травм в результате схода снега и льда с крыш зданий не зафиксировано.

Напомним, что 8 февраля коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к очередному снегопаду.

Ранее Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.