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Общество

Бесплатный онлайн-урок "Цифровое искусство: музыка и ИТ" пройдёт в Нижегородской области

10 февраля 2022 18:32  [64] Общество

Фото: урокцифры.рф

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Открытый урок "Цифровое искусство: музыка и ИТ" для нижегородцев пройдёт 21 февраля в рамках всероссийской акции "Урок цифры". Как сообщили в областном правительстве, к нему могу присоединиться все желающие - и дети, и взрослые.

Способен ли искусственный интеллект сочинять музыку? Как работают современные музыкальные сервисы? Как алгоритмы рекомендуют? Может ли компьютер понимать музыку? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на этом уроке.

Для нижегородцев урок проведут специалисты "Центра координации проектов цифровой экономики".

"Мы решили провести этот урок в открытом формате и дать возможность всем желающим погрузиться в тему цифрового влияния в сфере искусства. Онлайн формат позволит участникам задавать любые вопросы, что позволит сделать урок ещё более интересным", – отметил директор Центра Владимир Распопов.

Информация о проведении «Урока цифры» будет размещена на странице https://vk.com/public169046223. Подробная информация об уроке, а также время выхода в эфир будет размещено на официальной странице регионального министерства информационных технологий и связи во "Вконтакте".

Напомним, ранее "Урок Цифры" прошёл в трёх "Кванториумах" Нижегородской области.

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Теги:
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