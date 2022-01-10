Более 20 млн рублей выделили на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова Общество

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 млн рублей будет выделено на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул. Родионова. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, благоустройство сквера на месте бывшего Печерского кладбища было оценено почти в 20,5 млн рублей. С этой цены начнутся торги по выбору подрядчика, который выполнит работы на территории общественного пространства.

Конкурс завершится 3 марта. Подрядчик должен будет вырубить часть старых деревьев, привести в порядок оставшиеся и высадить новые на зеленой территории между дорогой и ЖК "Маяк" на ул.Родионова. Также в сквере отремонтируют ограждение, установят малые архитектурные формы и разобьют цветники.

Исполнитель должен завершить работы до 15 июля. Благоустройство сквера пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, что изначально на территории сквера планировалось строительство храма. Власти Нижегородской области пришли к выводу, что большой храм не вписывается в рекреационную зону и в качестве альтернативы предложили строительство часовни. Однако, от этой идеи в РПЦ отказались.