Эксперт-мониторинг событий с 4 по 11 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Федеральная тема – 15 лет Мюнхенской речи Путина. Что сбылось?



Пророческую речь и сегодняшние реалии анализирует эксперт "Минин – центра", доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского Олег Колобов.

Начавшаяся 15 лет назад после Мюнхенской речи Владимира Путина "истерия" Запада против России в информационном поле продолжается, но этого оказалась для него недостаточно. Для устрашения России активно применяется военная сила, которая, по мнению Запада, непременно должна заставить российское руководство отказаться от собственных национальных интересов страны, защиты ее граждан от либерального воздействия, фактической потери суверенитета страны, вернуть Россию в 90–е годы, когда мы потеряли почти 10 миллионов граждан. Поэтому в настоящее время у России есть только один путь - в консолидации сил доброй воли, ее граждан и власти ради укрепления внутренних ресурсов, поиска надежных партнеров, способных вместе с Россией противостоять давлению Запада, выполняя свою историческую функцию помощи "слабым", поддержки тех процессов, которые направлены на созидание, но не на разрушение современного хрупкого мира.

Роль России при всех кризисных явлениях глобального мира направлена на развитие, при этом акцент делается на сохранение традиционных ценностей, особой роли человека в этих процессах. Навязываемое Западом переформатирование нового мирового порядка неприемлемо для России. Без учета интересов России может произойти достаточно быстро глобальная катастрофа. Ошибка Запада в том, что он в целом не считает Россию государством, способным самостоятельно решать проблемы глобального характера, опираясь на прежний опыт политики России после распада СССР

В созданном по западным образцам общества потребления особая ставка делается на молодежь, как важнейший инструмент политических манипуляций и формирования принципиально нового поколения Украины и других стран Европы и мира в целом. Именно данное обстоятельство является угрозой национальной безопасности России, так как ей придется жить в окружении населения, пропитанного духом ненависти и неприязни к нашему народу и нежелания выстраивать диалог на равных, используя исключительно инструменты давления, угроз и ненависти.

В качестве инструмента дестабилизации как внутреннего, так и внешнеполитического развития России выбрали именно Украину, не учитывая при этом закономерности традиционных культурно-исторических связей двух народов.

Как и предполагал Путин, однополярный мир - структура неустойчивая. Положено начало консолидации усилий России и Китая против действий внешних сил Запада в целом по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах и публично заявлено лидерами, что страны прежде всего будут действовать сообща против внешнего вмешательства в вопросы суверенитета государств. При этом специально подчеркнута недопустимость "цветных революций".

Данные факты свидетельствуют о том, что Москва и Пекин, тем самым заявили о себе, как о Великих державах, приступивших к строительству нового мирового порядка. При этом они дали понять, что готовы принять в данное новое миростроительство всех, кто способен отказаться от стереотипов политического мышления, изживших себя.

В Евразии проживает больше двух третей всего человечества, здесь сосредоточены огромные запасы природных ресурсов, народами Евразии созданы древнейшие цивилизации. Принимая во внимание данное обстоятельство, в современных условиях глобальной трансформации Большое Евразийское партнерство находится в поиске оптимальных технологий формирования консолидированных подходов создания сети зон свободной торговли, межблоковых торгово-экономических партнерств и сопряжение региональных интеграционных процессов на всем материке.

При этом стоит учитывать, что каждая страна, несмотря на то, что она имеет свои национальные интересы, крайне заинтересована в вопросах региональной безопасности.

Для достижения успеха крайне важно лидерам, принимающим решения, и обществу в целом, переосмыслить задачи и возможности Большого евразийского партнерства с тем, чтобы максимально расширить круг партнеров, с которыми Россия может развивать конструктивные отношения.

Региональная тема - председатель Правительства РФ Мишустин подписал поручение о выделении нижегородской области 50,3 тыс.га под жилищное строительство

Как отметил эксперт "Минин – центра", председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов, Нижний Новгород – это активно развивающийся город-миллионник, основа Нижегородской агломерации, поэтому вопрос жилой застройки здесь очень важен. Город и регион должны активно застраиваться, чтобы соответствовать статусу столицы ПФО, не отставать от соседей и отвечать на потребности нижегородцев. В этой парадигме, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным поручение о выделении 50,3 тыс. гектар под жилищное строительство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - очень своевременно и актуально.

Работу по определению и выделению участков надо выполнить до 2024 года, а это определенный цейтнот. Поэтому для решения этих задач в Нижегородской области в короткие сроки создан оперативный штаб. Комиссия городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре готова участвовать в работе оперштаба. На 1 февраля 2022 года в Нижегородской области им сформировано уже 66 участков, площадью 1 107,4 га, которые можно использовать под жилищное строительство. Из всего числа участков 44 (общей площадью 527,13 га) предназначены для строительства многоквартирных домов. Еще 22 (580,27 га) подходят для индивидуальной застройки.

В 2021 году объемы построенного жилья в Нижегородской области превысили исторический максимум. Рост ввода новых жилых домов в регионе в прошедшем году составил 7,4%. Всего за год в Нижегородской области было построено 1,58 млн квадратных метров жилья. Кроме того, в 2021 году регион преодолел планку в 0,5 квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья на человека. В будущем область планирует достичь уровня в 0,82 «квадратов» на жителя. Естественно, для этого необходимо достаточное количество участков под новую застройку.

Подробно остановлюсь на вопросе индивидуального жилого строительства. Генеральным планом города Нижнего Новгорода до 2030 года предусмотрено сокращение доли индивидуального жилого строительства и плавный переход к многоквартирной жилой застройке. Единственный вариант развития индивидуального жилого строительства в границах города возможен на территориях бывших СНТ, причем не на всех, так как на многих из них очень сложные геологические и рельефные условия. Благодаря федеральному законодательству, а также таким послаблениям, как возможность там регистрироваться и прописываться, на территории Нижнего Новгорода и сложилась подобная практика строительства ИЖС на территориях СНТ.

Если говорить про ближайший пригород, входящий в агломерацию города, то в основном развитие ИЖС и подобной застройки наблюдается на Богородском и на Кстовском направлениях. Там сейчас ведется активное индивидуальное жилищное строительство и заложен основной потенциал.

Безусловно, новое строительство уменьшит стоимость жилья. К сожалению, наш город сейчас далеко не на первом месте по объему ввода жилья на душу населения, а в условиях рыночной экономики равновесная цена определяется балансом спроса и предложения. Успешная работа в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" позволит улучшить социально – экономическую ситуацию и как следствие будет позитивно влиять на демографию в регионе.

Муниципальная тема – Счетная палата проверит Россию на углеродную нейтральность

Как отметил эксперт "Минин – центра" Сергей Гуськов, национальный проект "Экология" активно входит в экономическую и социальную жизнь муниципалитетов региона.





Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство электрометаллургического комплекса "Эколант" в Нижегородской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в ведомстве.

Экологичный электрометаллургический комплекс построит АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания). Проектируемый комплекс предназначен для экологичного производства 1,8 млн тонн жидкой стали в год с использованием металлизованных окатышей. по современным технологиям, в том числе технологии DRI (Direct Reduced Iron, прямовосстановленное железо). Готовая продукция - высококачественные непрерывно литые слябы и круглые блюмовые заготовки, которые применяются для получения листового металлопроката, шовных/бесшовных труб и железнодорожных колёс

Строительство обойдётся примерно в 150 млрд. рублей. Работы будут осуществляться по специальному инвестиционному контракту (СПИК), стоимость которого составляет 100 млрд. рублей. Финансирование проекта взяли на себя: ВЭБ. РФ, "Сбербанк" и банк "Открытие".

СПИК заключается на 20 лет и с обязательным использованием ООО "Эколант" только современных, экологических технологий, за что получит налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. Льготы будут действовать весь период действия контракта. Это первый проект в Нижегородской области, который реализуют с помощью механизма СПИК.

Планируемое производство будет самым современным в мире с вариативной возможностью перехода на нулевой углеродный след в случае водородного обеспечения производства. Если это будет газовое обеспечение, то технологии предполагают на 70 % меньше выбросов по сравнению с традиционным производством, что будет соответствовать текущим и перспективным требованиям законодательства России и Евросоюза в области экологии. Применение технологии газоочистки позволит сократить выбросы взвешенных веществ до ~5 мг/м3. Все это снизит воздействие предприятия на окружающую среду Выксунского района.



Актуальность и своевременность проекта подтверждает представленное в 2019 году Еврокомиссией "Европейское зеленое соглашение" — документ, направленный на превращение Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент с полным прекращением выбросов парниковых газов. К 2023 году ЕС планирует ввести углеродный налог на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов.

Тенденция к декарбонизации мировой экономики в первую очередь скажется на российских поставках черных металлов, угля, газа и нефтепродуктов, алюминия, цемента, удобрений и продуктов нефтехимии в Европу. Второй по значимости для России экспортный рынок — Китай — в начале 2020 года объявил о целях достижения углеродной нейтральности к 2060 году и запустил торговлю квотами на выбросы.

В нашей стране позволить себе поставить цель достичь углеродной нейтральности и приступить к торговле квотами на выбросы углерода в 2025 году, могут позволить себе Сахалинская, Нижегородская и Калининградская области.

Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году. Неплохо бы расширить направления "зеленой экономики" введением новых или модернизацией действующих предприятий нефтехимической отрасли и расширением угодий в сельском хозяйстве, так как для органического потребления без использования химикатов нужно на 35% больше земли, чем при обычном аграрном производстве.