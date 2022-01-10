Представлены проекты использования расселенных ОКН в квартале церкви Трех Святителей Общество

Проект д.40 по ул. Короленко Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представлены проекты использования расселенных ОКН в квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на проектной сессии подразделение АНО "АСИРИС" "Заповедные кварталы" представило идеи использование трех расселенных ОКН в квартале церкви Трех Святителей. Объектами обсуждения стали расселенные дома, расположенные в Нижнем Новгороде: д.18 и д.40 по ул. Короленко и д.3 по ул. Славянской. В 2022 году планируется их реставрация и приспособление под современное обслуживание.

Президент АНО "Деловой клуб "Наследие и экономика" Дмитрий Ойнас отметил необходимость наполнить квартал творческой жизнью и сформировать экономическую модель таким образом, чтобы квартал сам себя содержал и развивался.

По словам руководителя "Заповедных кварталов" Нины Ершовой, были спроецированы символы и упакованы нематериальные ресурсы квартала в бизнес-цепочки, таким образом появилось объемное видение всего квартала. На следующем этапе планируется проектировка бизнес-модели сервисов и услуг.

По итогам сессии, в доходном доме Авдотьи Скворцовой на ул. Короленко, д.18 предложено разместить туристический информационный центр с сувенирной лавкой, историческую гостиную-библиотеку и выставочное пространство, которое может трансформироваться в место для проведения творческих лабораторий.

Для д.40 по ул. Короленко предложена кластерная модель создания имидж-ателье в музейной форме. В его составе могут появиться ателье-лаборатория, фотоателье, шоурум современных дизайнеров и мастерские.

После реставрации в д.3 по ул. Славянской планируется открыть историческое кафе-кондитерскую и апартаменты.

Ранее сообщалось, что в квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде будут отреставрированы объекты культурного наследия.

СПРАВКА:

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС) начало работу в марте 2021 года. Агентство является координатором деятельности по сохранению и развитию исторических территорий по всей Нижегородской области благодаря привлечению внебюджетных средств.