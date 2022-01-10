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Общество

Объекты культурного наследия будет отреставрированы в квартале церкви Трех Святителей

27 января 2022 15:11  [102] Общество

Фото: Лиза Верук

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Объекты культурного наследия будет отреставрированы в историческом квартале церкви Трех Святителей. Речь идет о домах №18 и №40 по ул. Короленко и доме №3 по ул. Славянской. Об этом сообщили представители "Заповедных кварталов", обособленного подразделения АНО "АСИРИС".

"В декабре 2021 года объекты были переданы из государственной собственности Нижегородской области в собственность АНО "АСИРИС", что позволяет начать масштабные ремонтно-реставрационные работы в рамках концепции ревитализации квартала, одобренной правительством региона", - рассказала руководитель обособленного подразделения "Заповедные кварталы" Нина Ершова.

Кроме реставрации, организация "АСИРИС" в 2022 году будет активно заниматься проектированием и работой с волонтерами.

В марте "Заповедные кварталы" намерены провести стратегическую сессию, посвященную построению модели творческого бизнеса для конкретных исторических объектов и развитию территорий на основе локального культурного ресурса. Участниками стратсессии станут будущие инвесторы и резиденты.

Также в апреле запланировано проведение школы волонтеров "Том Сойер Фест", задачей которой будет тиражирование опыта восстановления исторических домов на территории Нижегородской области.

"Кроме того, летом при поддержке администрации областного центра планируется организация международного кампуса по обучению навыкам реставрации объектов с привлечением международных экспертов и волонтеров из городов-побратимов", - отметила Нина Ершова.

Напомним, что до конца февраля продлится фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов", в рамках которого на улицах квартала церкви Трех Святителей (ул.Новая-Короленко-Славянская) проходят авторские экскурсии.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

СПРАВКА:

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС) начало работу в марте 2021 года. Агентство является координатором деятельности по сохранению и развитию исторических территорий во всей Нижегородской области благодаря привлечению внебюджетных средств.

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Теги:
окн Реставрация
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