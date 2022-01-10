Проектно-сметную документацию ремонта детской областной больницы разработают за счёт областного бюджета Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал включение в расходы регионального бюджета на 2022 год почти 50 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для капремонта детской областной больницы.

Как отметил глава региона, федеральные средства уже поступили. На данный момент готова проектно-сметная документация по одному из зданий клиники, правительство ищет подрядчика для выполнения работ. А за счёт выделения дополнительных средств из областного бюджета можно будет в короткие сроки разработать проекты и начать ремонт в других корпусах.

Глеб Никитин напомнил, что в 2019-2021 годах на ремонт больницы уже было выделено около 140 млн рублей. Так, в прошлом году ремонтные работы велись на площади более чем 10 тыс. кв.м.

Напомним, детская областная больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.