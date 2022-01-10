Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород
За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 4583 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Таким образом, на 13 февраля в регионе зарегистрировано 305360 случаев ковида.
Вылечились в общей сложности 241 326 человек, в том числе 1177 человек за прошедшие сутки.
Скончались 10 780 человек, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Напомним, губернатор Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 06:00.
Кроме того, в настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
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