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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

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Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 4583 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 13 февраля в регионе зарегистрировано 305360 случаев ковида.

Вылечились в общей сложности 241 326 человек, в том числе 1177 человек за прошедшие сутки.

Скончались 10 780 человек, в том числе 14 человек за минувшие сутки.

Напомним, губернатор Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

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Теги:
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