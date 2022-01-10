Главному тренеру БК "НН" Зорану Лукичу поручена подготовка российских баскетболистов к "Матчу всех звезд" Спорт

Фото предоставлено пресс-службой клуба

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Главному тренеру БК "НН" Зорану Лукичу поручена подготовка российских баскетболистов к "Матчу всех звезд".

Состязание планируется провести на ВТБ Арене в Москве 20 февраля.

Руководить сборной "Звезды Мира" будет главный тренер казанского УНИКСА Велимир Перасович, главный тренер БК "НН" Зоран Лукич возглавит команду "Звезды России".

По информации Единой Лиги ВТБ, тренеры назовут стартовые пятерки своих команд 14 февраля.

Как отметила гендиректор Лиги Илона Корстин, при выборе главных тренеров на "Матч Всех Звезд" Лига руководствуется прежде всего спортивными результатами команд.

"УНИКС идет на первом месте и показывает стабильную игру. Раньше казанцам всегда чего-то не хватало для того, чтобы стать командой-победителем, а Велимир Перасович в кратчайшие сроки смог добавить недостающий ингредиент и вывести команду на более высокий уровень", - заявила Илона Корстин.

Она также отметила, что Зоран Лукич более 15 лет работает в России, знаком со всеми российскими игроками и знает, как раскрыть их потенциал.

По информации пресс-службы БК "НН", кроме Зорана Лукича, в шестом Матче Звезд примут участие трое игроков "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, Антон Астапкович и Сергей Торопов.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Исполком Российской Федерации баскетбола назначил на пост главного тренера национальной сборной Зорана Лукича.

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