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Общество

Санитарная обработка нижегородского электротранспорта усилена из-за роста заболеваемости

03 февраля 2022 16:07  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обработка нижегородского электротранспорта усилена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

По его словам, обработка трамваев и троллейбусов происходит как на конечных станциях в течение дня, так и в депо в конце рабочего дня. Также глава города отметил, что водители и кондукторы соблюдают масочный режим, а также объясняют пассажирам необходимость соблюдения эпидемиологических требований.

В МП "Нижегородэлектротранс" рассказали, что в день обрабатывается порядка 400 единиц техники, выходящих на линии. На предприятии отметили, что на конечных станциях после завершения каждого рейса специалисты дезинфицируют поручни, сидения, подоконники, ручки. Таким образом, обработка происходит раз в час. После завершения смены проводится еще одна мойка всего электротранспорта. 

Напомним, что за прошедшие сутки впервые с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано почти три тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

 

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Теги:
Коронавирус
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