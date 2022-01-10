Запись в первые классы на 2022-2023 учебный год стартует в Нижегородской области 1 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приём заявлений на зачисление в первые классы на учебный год 2022-2023 в Нижегородской области начнётся 1 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном министерстве образования, науки и молодёжной политики.

Напомним, ранее заявления начинали принимать в первых числах февраля.

Как уточнили в ведомстве, в 2022 году приём в первые классы будет проводиться в соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458).

Так, приём детей в первый класс на 2022-2023 учебный год будет проходить в два этапа.

Первый этап - с 1 апреля до 30 июня включительно. На этом этапе заявления принимаются от родителей детей, проживающих на закреплённой территории, а также от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление в школы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Внеочередное право на зачисление имеют дети сотрудников прокуратуры, СК и судов. Первоочередное право предоставляется детям сотрудников полиции и служащих МВД. Преимущественное право имеют дети, братья или сёстры которых уже учатся в данной школе.

Второй этап проводится при наличии свободных мест - с 6 июля до момента заполнения, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. В течение этого этапа можно подать заявление в школы не по микроучастку, уточнили в Минобре.

Заявление на зачисление в 1 класс можно подать:

1. лично в общеобразовательную организацию;

2. почтой - заказным письмом с уведомлением о вручении;

3. через портал образовательных услуг Нижегородской области portal.gounn.ru

Также школы могут принимать заявления на электронную почту (потребуются сканы или фотографии всех необходимых документов), через специальную форму на сайтах образовательных учреждений, а также через портал Госуслуг. О возможности подать документы в таком виде следует уточнить в выбранной школе.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде в некоторых районах остро стоит вопрос с перегруженностью ряда школ. Так, например, в школе №103 в Верхних Печерах, где в прошлом году почти 80 ученикам оказали в приёме из-за нехватки мест, план набора в первые классы на будущий учебный год составляет 154 человека.

Как пояснили в региональном Минобре, такая ситуация регламентируется упомянутым выше Порядком приёма на обучение.

В соответствии с пунктом 17, заявления о приёме на обучение в первый класс для детей начинается 1 апреля и продолжается до 30 июня включительно - независимо от того, превысило количество заявлений количество свободных мест или нет.

В соответствии с пунктом 15 в приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родителям следует обратиться в РОНО, где подберут другое учебное заведение с учётом транспортной доступности.

Напомним, в учебном году 2021-2022 в первые классы нижегородских школ было зачислено более 15 тысяч детей.