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Общество

Более 15 тысяч первоклассников пойдут в школы Нижнего Новгорода в новом учебном году

28 июля 2021 17:23  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В учебном году 2021-2022 в первые классы нижегородских школ зачислено более 15 тысяч детей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования.

В Депобре добавили, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде должны открыться три новых школы.

В частности, 12 апреля 2021 года введена в эксплуатацию МБОУ "Школа № 34" Приокского района, которая с 1 сентября начнёт работать в полном объёме.

Также ведётся строительство школы на 550 мест в ЖК "Окский берег". По контракту образовательное учреждение должны сдать в декабре 2021 года.

Кроме того, в трёх районах города идёт строительство корпусов "Школы 800". В частности, корпус на 1 500 мест в Верхних Печёрах, который позволит разгрузить переполненные школы в этом микрорайоне. Завершение строительства здесь предусмотрено не позднее конца августа, но затем школу ждёт процедура лицензирования.

А на 2022-2023 гг. запланировано строительство пристроя к школе № 103 также в Верхних Печёрах.

Напомним, ранее глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что ведомство держит на контроле ситуацию с зачислением первоклассников в школы, поскольку ещё не все родители будущих первоклассников определились с выбором школы, и сейчас возникает много вопросов, связанных именно с зачислением детей в ту или иную школу.

Так, 77 детей, проживающих по микроучастку в Верхних Печёрах, не смогли зачислиться в первые классы нижегородской школы №103 из-за нехватки свободных мест.

Ранее сообщалось, что школы Нижегородской области 1 сентября откроются в очном режиме. Торжественные линейки 1 сентября будут проведены очно, только при условии, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не ухудшится до критического уровня.

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Теги:
Образование Школы
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