Подрядчик строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" будет оштрафован Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчик строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" будет оштрафован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, за неисполнение сроков строительства в отношении подрядчика будет выставлен штраф. Таже ведется претензионная работа.

Напомним, что контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" был расторгнут 1 февраля за неоднократное нарушения графика работ.

Также напомним, что о строительстве образовательного учреждения на 1225 учеников по программе стимулирования жилищного строительства было объявлено в декабре 2020 года

Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" готова на 11%.