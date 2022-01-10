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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Общество

Подрядчик строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" будет оштрафован

14 февраля 2022 14:30  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядчик строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" будет оштрафован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, за неисполнение сроков строительства в отношении подрядчика будет выставлен штраф. Таже ведется претензионная работа.  

Напомним, что контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" был расторгнут 1 февраля за неоднократное нарушения графика работ.

Также напомним, что о строительстве образовательного учреждения на 1225 учеников по программе стимулирования жилищного строительства было объявлено  в декабре 2020 года

Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" готова на 11%.

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Теги:
Строительство Школы
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