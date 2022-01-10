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Подрядчик строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" будет оштрафован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, за неисполнение сроков строительства в отношении подрядчика будет выставлен штраф. Таже ведется претензионная работа.
Напомним, что контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" был расторгнут 1 февраля за неоднократное нарушения графика работ.
Также напомним, что о строительстве образовательного учреждения на 1225 учеников по программе стимулирования жилищного строительства было объявлено в декабре 2020 года
Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" готова на 11%.
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