Туристический ретропоезд отправится из Нижнего Новгорода на Бор 20 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Туристический поезд с ретропаровозом во главе состава отправится от Московского вокзала Нижнего Новгорода до станции Моховые горы 20 февраля. Данная поездка организована при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, сообщили в правительстве.

Глава департамента Сергей Яковлев отметил, что туристические поезда пользуются популярностью в России и в мире. В Нижегородской области спрос на такой формат путешествий также растёт, поэтому было принято решение расширить количество направлений внутри региона.

Так, нижегородцы и гости города могут совершать экскурсии в Варнавино, Простоквашино и на борскую фабрику мороженого, а теперь и на Моховые горы.

Программа экскурсии начнется в 11:00 с прибытия на платформу ретролокомотива, с которым можно будет пофотографироваться. В 11:30 поезд отправится на станцию Моховые горы.

Как рассказали организаторы турпоездки, пассажиры получат специальные ретробилеты, которые в поезде погасят раритетным компостером проводники, одетые в костюмы в стилистике 1960-х годов.

На Бору туристов ждёт прогулка по тропинкам зимнего соснового леса. Путешественники узнают о дружбе двух известных деятелей культуры - Максима Горького и Федора Шаляпина, которые любили бывать в этих местах. Кроме того, запланировано посещение Сергиевской слободы, откуда при хорошей погоде открывается прекрасный вид на Нижний Новгород. А в завершении туристов ждёт угощение – форшмак и похлебка по-шаляпински.

Возвращение на Московский вокзал - в 16:40.

Информацию о маршруте можно уточнить на сайте туристско-информационного центра Visit Nizhny.

Напомним, Нижний Новгород вошёл в топ-3 популярных ж/д направлений в начале 2022 года – зимой и весной.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятёрку регионов-лидеров в "Рейтинге событийного потенциала регионов – 2021", который ежегодно готовит Выставочный научно-исследовательский центр R&C.