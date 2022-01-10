Более 150 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в Нижегородской области области будет приведено в порядок 153 км дорог, ведущих к медицинским организациям, что почти в 3 раза больше показателей 2021 года. Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Глеб Никитин рассказал, что в настоящее время проводится масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая касается и закупки новых автомобилей. Поэтому параллельно ведутся работы по обновлению подъездных путей к больницам и поликлиникам.

"От этого зависит самое главное - здоровье людей", - сказал губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что на ремонт этих участков из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено почти 1,9 млрд рублей.

В частности, будут отремонтированы дороги к медицинским учреждениям в Большеболдинском, Вадском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Гагинском, Лысковском, Павловском, Сеченовском и Уренском районах.

По словам директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимира Тужилина, в 2022 году будет отремонтировано 25 дорог, ведущих к медучреждениям. Все работы планируется завершить не позднее октября.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.

Также напомним, что большинство контрактов на ремонт дорог по нацпроекту на 2022 год уже заключено в Нижегородской области.