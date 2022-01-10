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Общество

Дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта

14 февраля 2022 16:05  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Требующие ремонта участки дорог, ведущих к школам и детским садам, приведут в порядок в 2022 году в Нижнем Новгороде. Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Участки для ремонта были выбраны с учётом состояния проезжей части, а также пожеланий жителей.

Так, планируется произвести ремонт дороги к школе №99 Ленинского района - на улице Гвоздильной, участка улицы Гаугеля рядом со школой №85 Сормовского района (от пр.Кораблестроителей до ул. Светлоярской), а также дороги к школе №181 Московского района на улице Лесной городок.

Кроме того, на 2022 год запланирован ремонт на проспекте Ильича, где расположена школа №144; на улице Мориса Тереза рядом с детским садом №314; на улице 50-летия Победы возле школы №68 и музейно-выставочного центра, а также на улице Ульянова рядом с детскими садами №23 и 120.

Как уточнили в дептрансе, по данным дорогам были обращения от родителей учеников, которые жаловались на плохое состояние проезжих частей. Кроме них, в план на текущий год включены и другие дороги.

Ранее сообщалось, что шесть участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Кроме того, дополнительные участки дорог будут приведены в нормативное состояние на средства, сэкономленные в результате торгов.

Напомним, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания штаба комиссии по региональному развитию 10 февраля привёл Нижегородскую область в качестве примера успешной работы в сфере дорожного строительства.

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Теги:
Дороги Нацпроект Школы
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