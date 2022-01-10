Микроучастки для "Школы 800" не будут формироваться в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Корпуса "Школы 800" в 2022 году не будут закрепляться за конкретными территориями. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Напомним, ранее министр образования Нижегородской области Ольга Петрова сообщила, что "Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года.

А запись на зачисление в первые классы на 2022-2023 учебный год стартует уже 1 апреля.

Тем не менее, приём заявлений на зачисление "Школу 800" начнётся только после получения проектом лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Как уточнили в региональном Минобре, после получения лицензии на сайте "Школы 800" будет опубликован локальный нормативный акт, регламентирующий правила приёма в образовательную организацию. Также там появится и форма заявления о зачислении в образовательный центр.

В зависимости от сроков лицензирования будет осуществляться или приём, или уже перевод учащихся. То есть родители могут подать заявления в школы по своим микроучасткам, а позже перевестись в "Школу 800".

Напомним, что крупнейший в России образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде(бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печёры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест) а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест.

Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея.