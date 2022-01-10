Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Несколько минут назад на национальном конькобежном стадионе в олимпийском Пекине завершилась командная гонка преследования.

В финале А россияне боролись за высшие награды с командой Норвегии.

Российскую команду представляли Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и нижегородец Сергей Трофимов. В своём забеге они показали время 3 минуты 40,46 секунды. Олимпийскими чемпионами стала команда Норвегии, которая опередила российских конькобежцев на 2,38 секунды.

Сергей Трофимов завоевал первую награду для Нижегородской области на Зимних Олимпийских играх - 2022. Ранее он занял четвёртое место на дистанции в 5 000 м.

Напомним, на Олимпиаде выступают 13 нижегородских спортсменов.

В состав национальной команды по конькобежному спорту вошли четверо нижегородцев - четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Сергей Трофимов, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте Дарья Качанова, шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева и бронзовая призёрка Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Наталья Воронина.