Более 240 бригад направили ДУКи и обслуживающие компании Нижнего Новгорода на уборку снега и наледи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 240 бригад направили ДУКи и обслуживающие компании Нижнего Новгорода на уборку снега и наледи. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, всего на территории Нижнего Новгорода находится 10,053 тысяч многоквартирных домов. Из этого числа 5,4 тысяч домов подлежат очистке в зимний период. При этом 1,479 тысяч МКД расположены в зоне интенсивного пешеходного движения.

В первую очередь сосульки и наледь удаляют с крыш многоквартирных домов, находящихся в зоне интенсивного пешеходного движения.

В зимний период кровли многоквартирных домов очищаются от снега и наледи один-два раза. Уже с начала зимы кровли 1,495 тысяч МКД в областном центре были очищены повторно.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч административных дел возбудила АТИ за некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде.

Напомним, ГЖИ Нижегородской области с начала года проверила более 17 тысяч дворовых территорий и крыш многоквартирных домов. По результатам обследований выявлено почти 4 тысячи нарушений и возбуждено 243 административных дела.