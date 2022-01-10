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Общество

Станцию снеготаяния в Нижегородском районе введут в эксплуатацию уже в феврале

04 февраля 2022 10:08  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Станцию снеготаяния в Нижегородском районе введут в эксплуатацию уже в феврале. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на "Нижегородский водоканал".

Согласно предоставленной информации, на данный момент все основные работы завершены, ведутся гидроиспытания проложенных сетей водоотведения и подключение к электросетям оборудования.

Уже после проведения необходимых испытаний, ориентировочно в первой половине февраля, станция снеготаяния будет запущена в опытную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что запуск станции был запланирован на начало 2022 года.

Напомним, что строительство станции стартовало в августе. Работы проводятся в соответствии с концессионным соглашением между АО "Нижегородский водоканал" и администрацией Нижнего Новгорода. Оно заключено на десять лет. Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

На площадке предусмотрено место для складирования снега площадью 600 кв.м. для временного складирования 3000 куб.м. снега. Производительность станции составит 7 тысяч кубометров в сутки. Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала. Цена будет установлена в размере 144 рубля за куб.

Отметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с инвестором о строительстве двух новых станций снеготаяния в Московском и Автозаводском районах.

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Теги:
Водоканал Снег
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