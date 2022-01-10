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Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2022 года
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Спорт

Глеб Никитин поздравил нижегородца Сергея Трофимова с серебром Олимпиады

15 февраля 2022 13:42  [98] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородского конькобежца Сергея Трофимова с серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине.

"Очень приятно, что представитель Нижегородской области поднимется на пьедестал главных спортивных соревнований планеты. Все мы болели и переживали за Сергея, за нашу команду. Ценен не только сам трофей, но и установленный олимпийский рекорд. Это серьезнейшее достижение, которое останется в истории мирового спорта. Поздравляем Сергея Трофимова, гордимся им и желаем новых достижений", - сказал сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Сергей Трофимов завоевал первую награду для Нижегородской области на Зимних Олимпийских играх - 2022. Ранее он занял четвёртое место на дистанции в 5 000 м.

Напомним, на Олимпиаде выступают 13 нижегородских спортсменов.

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Теги:
Олимпиада Спорт
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