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Бизнес

Производство геотекстиля запустили в Ильиногорске

15 февраля 2022 17:45  [34] Бизнес

Фото: Ольга Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Группа компаний GeoSM запустила линию по производству высокопрочного нетканого материала – геотекстиля – в рабочем посёлке Ильиногорск Нижегородской области. Реализация проекта сопровождается Корпорацией развития региона.

Как подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, который побывал на церемонии открытия предприятия, важно поддерживать любые проекты с любым объёмом инвестиций, поскольку каждое новое производство – это рабочие места, это новый импульс в развитии территории.

Заместитель губернатора отметил, что на производстве используются новые экологичные технологии.

Предприятие планирует работать на экспорт - продукция будет отправляться в страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Казахстан и другие государства Средней Азии. Это позволит увеличить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", подчеркнули в правительстве.

Напомним, компания инвестировала в создание первой линии 160 млн рублей. В дальнейшем - до 2025 года - планируется реализовать ещё несколько инвестпроектов, связанных с расширением данного производства.

В Корпорации развития Нижегородской области добавили, что предприятие заняло очень важную нишу, так как раньше эту продукцию приходилось импортировать. Мощности производства позволяют выпускать до 4 380 тонн продукции в год, которая может быть использована для укладки 4,3 тыс. км дорожного полотна.

Помимо строительства дорог, геотекстиль широко применяют в качестве разделительного слоя при строительстве и благоустройстве, для защиты дренажных труб и гидроизоляции фундаментов, для фильтрации воды и воздуха. При этом, материал абсолютно нетоксичен и безвреден для здоровья человека, поэтому может использоваться в производстве без дополнительных средств защиты.

Директор ГК GeoSM Виктор Парекко рассказал, что исходным сырьём для продукции является ПЭТ-сырьё – обычные пластиковые бутылки. Таким образом предприятие служит элементом системы по переработке отходов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при поддержке Корпорации развития в 2021 году реализовано 13 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 30 млрд рублей.

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Теги:
Инвестиции Производство Промышленность
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