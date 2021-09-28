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Бизнес

Производство геотекстиля запустят в Ильиногорске в 2021 году

11 октября 2021 19:08  [96] Бизнес

Фото: ГК GeoSM

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГК GeoSM запустит линию по производству высокопрочного нетканого материала – геотекстиля – в рабочем посёлке Ильиногорск Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что реализацию проекта сопровождает Корпорация развития региона.

Компания, которая инвестировала в создание первой линии 160 млн рублей, откроет свое предприятие уже в текущем году. Первоначально на производстве планируется создать 60 рабочих мест.

Кроме того, в ближайшие годы планируется реализовать ещё несколько инвестпроектов, связанных с расширением данного производства - и ежегодно до 2025 года создавать дополнительно по 20 мест.

На мощностях предприятия может выпускаться до 4 380 тонн продукции в год, которая может быть использована для укладки 4,3 тыс. км дорожного полотна. Помимо строительства дорог, геотекстиль широко применяют в качестве разделительного слоя при строительстве и благоустройстве, для защиты дренажных труб и гидроизоляции фундаментов, для фильтрации воды и воздуха. При этом, материал абсолютно нетоксичен и безвреден для здоровья человека, поэтому может использоваться в производстве без дополнительных средств защиты

Директор ГК GeoSM Виктор Парекко рассказал, что данная линия будет высокопроизводительной. Продукция, которая будет выпускаться на новой линии, предназначена для поставок на рынки России и стран ближнего зарубежья.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сказал, что в регионе создаются условия, чтобы и новым инвесторам, и действующим компаниям было комфортно здесь работать, поскольку это залог экономического и социального развития.

"То, что компания, тем более работающая сразу в нескольких субъектах РФ, выбирает для создания нового производства Нижегородскую область, свидетельствует о том, что мы развиваемся в правильном направлении", - добавил Саносян.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв 6 место.

Напомним, объём инвестиций в основной капитал всех предприятий вырос в Нижегородской области на 26,8% за январь-июнь 2021 года и составил 130,1 млрд рублей.

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Теги:
Инвестиции Производство
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