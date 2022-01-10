Нижегородские ресурсоснабжающие компании готовы отвечать на вопросы по корректировке платы за отопление Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Call-центры ресурсоснабжающих компаний готовы принимать вопросы жителей Нижегородской области по ежегодной корректировке платы за отопление. Об этом стало известно по итогам брифинга, посвящённого перерасчёту за тепло по итогам 2021 года.

Согласно информации, корректировка на основании общедомовых показаний приборов учёта производится ежегодно.

Так, в течение календарного года нижегородцы платят за отопление, исходя из прошлогодних объёмов потребления. Если суммарно в течение 12 месяцев жители оплатили меньше, чем показал прибор учёта, то разница выставляется в качестве доначисления, а если больше, то ведётся перерасчёт в пользу потребителя. На корректировку повлияют только объёмы потребления тепла в каждом многоквартирном доме.

По данным регионального Минэнергетики и ЖКХ, продолжительность отопительного сезона в 2021 году была дольше, чем в 2020. Кроме того, в Нижнем Новгороде в 2021 году температура воздуха в отопительный сезон была ниже, чем в 2020 году.

В связи с этим многие нижегородцы получат корректировки с перерасчетом в сторону увеличения платежа. Если у жителей возникают вопросы о правомерности суммы корректировки, то им необходимо обратиться в домоуправляющую компанию или в ресурсоснабжающие организации.

Отмечается, что причинами увеличения платы за отопление могут стать несоблюдение сроков поверки общедомовых приборов учёта или их неисправное состояние в течение отопительного сезона.

Ранее Государственная жилищная инспекция сообщила, что в Нижегородской области в текущем году большинству потребителей будет доначислена плата за коммунальную услугу по отоплению.

Напомним, что почти 28 млн рублей вернёт АО "Теплоэнерго" нижегородцам в результате ежегодной корректировки начислений.