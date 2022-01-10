Капремонт завершен в поликлинике больницы №39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Капремонт завершен в поликлинике больницы №39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, ремонт в здании поликлиники на Московском шоссе проводился в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели было направлено около 6 млн рублей.

В итоге были отремонтированы кабинеты для врачебного приема и сестринских манипуляций, а также холлы и зоны ожидания.

Министр здравоохранения отметил, что в 2022 году капитальные ремонты продолжатся, на это из регионального бюджета выделено более 16 млн рублей.

Напомним, что общий объем финансового обеспечения программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области на 2021-2025 гг. превышает 15,6 млрд рублей, из которых 14,8 млрд рублей - это средства из федерального бюджета, а 0,8 млрд рублей - из областного.

В 2022 году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области будет направлено 2,8 млрд рублей: запланировано строительство 28 объектов здравоохранения; комплексный капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения; закупка 275 единиц нового медицинского оборудования и 258 единиц легкового автотранспорта.