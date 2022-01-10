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Общество

Подростковая преступность снизилась на 33% в Нижнем Новгороде

17 февраля 2022 16:56  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подростковая преступность снизилась на 33% в Нижнем Новгороде . Об этом сообщила директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода Галина Гуренко на заседании постоянной комиссии городской Думы по соцполитике.

Согласно информации, по итогам 2021 года преступность среди несовершеннолетних в Нижнем Новгороде снизилась на 33%, в области данный показатель снизился на 25%. Преступления, совершенные молодежью, составили 1,9% от всех правонарушений в городе. В области этот показатель равен 2,9%. 

Также Галина Гуренко рассказала, что на данный момент в Нижнем Новгороде на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоит 359 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет. Кроме того, на учете состоит 389 семей, находящихся в социально опасном положении. В них воспитывается более 700 детей. 

Ранее сообщалось, что в Приокском районе были задержаны молодые рюди, расписавшие фасад здания.

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Теги:
Молодежь
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