Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2022 14:55  [34] Около 100 переездов отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году
18 февраля 2022 14:31  [79] Более 220 нижегородских пар заключат брак в зеркальную дату 22 февраля
18 февраля 2022 14:14  [67] Вступление в регистр доноров костного мозга упростили для жителей Нижегородской области
18 февраля 2022 13:45  [162] Мастер-план ул. Черниговской в Нижнем Новгороде разработает АБ "Остоженка"
18 февраля 2022 13:11  [158] Правительство Нижегородской области рассматривает вариант организации выделенных полос на 6 участках дорог
18 февраля 2022 12:37  [120] Более 14 млн рублей выделят на содержание Волжско-Окских склонов в Нижнем Новгороде
18 февраля 2022 12:02  [156] Количество заразившихся за сутки в Нижегородской области коронавирусом снизилось до 3892
18 февраля 2022 11:47  [157] Более 40 случаев фальсификации молочной продукции зафиксировано в Нижегородской области
18 февраля 2022 11:26  [335] База отдыха и спортивный городок будут построены на Бору
18 февраля 2022 10:55  [245] Камеры на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будут распознавать неубранные дороги
Общество

Мастер-план ул. Черниговской в Нижнем Новгороде разработает АБ "Остоженка"

18 февраля 2022 13:45  [162] Общество
Проект улицы

Проект улицы

Фото: Соцсети GloraX

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мастер-план ул. Черниговской в Нижнем Новгороде разработает архитектурное бюро "Остоженка". Об этом сообщили в девелоперской компании GlobaX.

Согласно информации, после проведения архитектурного конкурса в качестве партнера на создание мастер-плана было выбрано архитектурное бюро "Остоженка".

Проект по развитию ул. Черниговской включает в себя строительство жилых домов, наземных паркингов, объектов коммерческого назначения, школ, детских садов и фитнес-центра – всего планируется освоить около 400 тысяч кв. м вдоль правого берега Оки. Также планируется обустройство нового парка и общественных пространств, связанных с прогулочной зоной и спуском к воде.

В компании GloraX отметили, что сотрудничество с АБ "Остоженка" позволит гармонично вписать новый проект в существующую городскую среду. 

Ранее сообщалось, что работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной.

СПРАВКА: 

Архитектурное бюро "Остоженка" основано в 1989 году в составе Научно-Проектного центра МАРХИ, с 1992 года стало независимым частным бюро.

Первой его работой стал проект реконструкции территории микрорайона "Остоженка" - фрагмента исторического ядра Москвы. 

Первой значительной постройкой, выполненной по проекту бюро, было здание Международного Московского Банка, отмеченное в 1996 году Государственной премией по архитектуре и в 1997 году, по результатам независимого рейтинга, признанного лучшей постройкой десятилетия. 

В дальнейшем еще несколько построек и проектов были удостоены различных профессиональных и муниципальных наград.

Всего по проектам АБ "Остоженка" построено к настоящему времени 60 объектов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2021 12:11  [635] Девелоперская компания из Санкт-Петербурга реализует проект на Черниговской набережной
03 ноября 2021 10:39  [843] Работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph