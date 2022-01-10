Мастер-план ул. Черниговской в Нижнем Новгороде разработает АБ "Остоженка" Общество

Проект улицы Фото: Соцсети GloraX

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мастер-план ул. Черниговской в Нижнем Новгороде разработает архитектурное бюро "Остоженка". Об этом сообщили в девелоперской компании GlobaX.

Согласно информации, после проведения архитектурного конкурса в качестве партнера на создание мастер-плана было выбрано архитектурное бюро "Остоженка".

Проект по развитию ул. Черниговской включает в себя строительство жилых домов, наземных паркингов, объектов коммерческого назначения, школ, детских садов и фитнес-центра – всего планируется освоить около 400 тысяч кв. м вдоль правого берега Оки. Также планируется обустройство нового парка и общественных пространств, связанных с прогулочной зоной и спуском к воде.

В компании GloraX отметили, что сотрудничество с АБ "Остоженка" позволит гармонично вписать новый проект в существующую городскую среду.

Ранее сообщалось, что работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной.

СПРАВКА:

Архитектурное бюро "Остоженка" основано в 1989 году в составе Научно-Проектного центра МАРХИ, с 1992 года стало независимым частным бюро.



Первой его работой стал проект реконструкции территории микрорайона "Остоженка" - фрагмента исторического ядра Москвы.



Первой значительной постройкой, выполненной по проекту бюро, было здание Международного Московского Банка, отмеченное в 1996 году Государственной премией по архитектуре и в 1997 году, по результатам независимого рейтинга, признанного лучшей постройкой десятилетия.



В дальнейшем еще несколько построек и проектов были удостоены различных профессиональных и муниципальных наград.

Всего по проектам АБ "Остоженка" построено к настоящему времени 60 объектов.