Движение транспорта по проездам Анкудиновского шоссе приостановят 19 и 20 февраля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по проездам Анкудиновского шоссе приостановят 19 и 20 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет временно приостановлено с 07:00 до 17:00 19 и 20 февраля в связи с проведением спортивных соревнований.

Отмечается, что движение будет приостановлено по местным проездам от Анкудиновского шоссе до дома №4 и по местному проезду от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейская с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.