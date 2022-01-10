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Общество

Движение транспорта по проездам Анкудиновского шоссе приостановят 19 и 20 февраля

18 февраля 2022 16:03  [60] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по проездам Анкудиновского шоссе приостановят 19 и 20 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет временно приостановлено с 07:00 до 17:00 19 и 20 февраля в связи с проведением спортивных соревнований.

Отмечается, что движение будет приостановлено по местным проездам от Анкудиновского шоссе до дома №4 и по местному проезду от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейская с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

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Теги:
движение Транспорт
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