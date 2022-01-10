Гастрофестиваль Константина Ивлева "Да, шеф!" пройдёт в парке "Швейцария" в августе Общество

Константин Ивлев в парке Швейцария Фото: Instagram Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Второй гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым "Да, шеф!" пройдёт в Нижнем Новгороде в августе 2022 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём Instagram.

Примечательно, что площадкой для фестиваля выбрали нижегородский парк "Швейцария". Напомним, впервые фестиваль прошёл в год 800-летия на Нижневолжской набережной.

Известный шеф-повар прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород, осмотрел площадку парка и обсудил ряд организационных моментов с администрацией.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в рамках фестиваля пройдёт ярмарка-продажа "Плодородное Поволжье". На ней местные фермерские хозяйства и и российские производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда.

Также в программе планируются презентации и шоу от лучших рестораторов города, разнообразные активности для посетителей парка и концерт звезды российской эстрады.

Сообщается, что шеф Ивлев также пообещал создать фирменное блюдо парка "Швейцария".

Напомним, ранее Константин Ивлев предложил провести первый Поволжский гастрономический форум в Нижнем Новгороде.